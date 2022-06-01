По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Гяндже организован праздник для детей

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Гяндже был проведен праздник для детей шехидов, а также лишенных родительской опеки и нуждающихся в особой заботе. В мероприятии, посвященном 1 Июня - Международному дню защиты детей, приняли участие свыше 150 детей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии с участием жителей Гянджинского детского дома и Гянджинского филиала детских деревень SOS были накрыты столы для детей, аниматоры и клоуны развлекали малышей, играли с ними в интересные игры, создали праздничное настроение.

Отметим, что вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева отличается вниманием и заботой о детях, лишенных родительской опеки и нуждающихся в особой заботе, а также о детях из малообеспеченных семей. По ее инициативе всегда оказывается поддержка и помощь детям этой категории.