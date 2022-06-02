В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня независимости

В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Эстонии Алар Карис направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый Президент.

Передаю Вам и азербайджанскому народу сердечные поздравления по случаю национального праздника страны - 28 Мая - Дня Независимости.

В то время, как мы отмечаем в этом году 30-ю годовщину установления наших дипломатических отношений, я с удовлетворением хочу подчеркнуть устойчивое развитие и расширение в эти годы связей между Эстонией и Азербайджаном. Наши тесные отношения построены на основе взаимопонимания, уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности двух стран.

В этот знаменательный день от имени эстонского народа желаю дружественному народу Азербайджанской Республики успехов, счастья, мира и прогресса.

Сегодня, когда Европа столкнулась со многими серьезными проблемами, вопросы безопасности представляют еще большее значение в нашем двустороннем диалоге. Хочу выразить признательность за помощь, оказанную Азербайджаном Украине. Самое главное - остановить войну и защитить страдающих от нее людей.

Пользуясь случаем, хочу выразить уверенность в том, что отношения между Азербайджаном и Эстонией будут и дальше развиваться в интересах и на благо наших народов.

Дорогой коллега, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.

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Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюй направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и от себя лично поздравляю Ваше превосходительство с национальным праздником Азербайджана - Днем Независимости.

Желаю Вам здоровья и счастья, а Вашему народу - мира и процветания".

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Президент Республики Мальта Джордж Велла направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство.

От имени народа Республики Мальта и от себя лично передаю Вашему превосходительству и народу Азербайджанской Республики самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Независимости.

Уверен, что отношения между Республикой Мальта и Азербайджанской Республикой и впредь будут развиваться в интересах наших народов. Наши отношения создают возможности для стратегического сближения на двустороннем уровне, а также в региональной и многосторонней плоскости в рамках Европейского Союза и диалога Восточное партнерство. Убежден, что Восточное партнерство останется уникальной платформой для более активного сотрудничества Европейского Союза с его восточными партнерами, в том числе с Азербайджанской Республикой.

В то время, когда международное сообщество сталкивается с проблемами, которые влияют на основополагающие принципы миропорядка, сейчас как никогда важно осуществлять совместную деятельность для решения проблем, вызывающих глобальную озабоченность.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, а Вашей стране - постоянного мира, прогресса и процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.

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Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам и народу Азербайджана поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Независимости, желаю прогресса и процветания во всех сферах.

Пользуясь этой приятной возможностью, заявляю, что Греция готова развивать диалог и сотрудничество с Азербайджаном как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях. Я заинтересована в дальнейшем развитии наших взаимоотношений, которые служат благополучию обоих народов и региона в целом.

Еще раз выражаю самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего национального праздника.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".

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Президент Литвы Гитанас Науседа направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент.

Передаю Вам и народу Азербайджана искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости, желаю крепкого единства и успехов.

Отрадно, что в ходе моего официального визита в Азербайджан в прошлом месяце я имел возможность встретиться с Вами и обсудить важные для наших стран вопросы безопасности, политические и экономические вопросы, а также дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества. Пользуясь случаем, выражаю Вам признательность за оказанное гостеприимство, а также передаю Мехрибан ханым Алиевой наилучшие пожелания и благодарность моей супруги Дианы.

Азербайджан является важным партнером Литвы на Кавказе. Мир, стабильность и экономическое развитие на Кавказе отвечают общим интересам стран региона и одновременно Литвы и Европейского Союза.

Стратегическое партнерство между Европейским Союзом и Азербайджаном особенно важно во время российско-украинской войны. Я очень надеюсь, что мы поддержим Украину в этой борьбе.

Мы считаем Азербайджан надежным партнером в энергетической сфере, поэтому заинтересованы в дальнейшем развитии нашего сотрудничества. Мы также можем расширить наши взаимовыгодные связи в транспортной, сельскохозяйственной сферах, в области информационных технологий, инноваций и образования.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу пригласить Вас посетить Литву. Уверен, что этот визит будет способствовать дальнейшему расширению и укреплению наших двусторонних отношений и связей между нашими народами.

Еще раз поздравляю Вас с Вашим национальным праздником.

Прошу принять мои наилучшие пожелания и высочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.

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Премьер-министр Государства Кувейт Сабах Халед аль-Хамад ас-Сабах направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Рад передать Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника дружественной Азербайджанской Республики - Дня Независимости.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю удовлетворение двусторонним сотрудничеством между нашими дружественными странами, желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, а Вашему дружественному народу - постоянного прогресса и процветания".

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Президент Республики Албания Илир Мета направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство.

От имени народа Албании и от себя лично очень рад передать Вам и народу Азербайджана сердечные и искренние пожелания по случаю Вашего национального праздника - Дня Независимости.

В этот знаменательный день очень рад отметить высокий уровень развития тесных дружественных отношений между нашими странами и народами. Также хочу подчеркнуть, что нашими совместными усилиями и с нашим участием двустороннее сотрудничество будет развиваться и укрепляться.

Выражаю Вам признательность за приглашение посетить Вашу страну в июне. Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз выражаю благодарность за Вашу поддержку в успешной реализации проектов TAP и IAP в Албании.

Эти проекты представляют еще более важное значение особенно сегодня, когда существуют открытые угрозы безопасности, стабильности и миру в Европе. Потому что эти проекты превратили нашу страну не только в важный сегмент мировой энергосистемы, но и в альтернативный источник энергии для настоящего и будущего региона и Европы.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, Азербайджану и его народу - еще большего развития и процветания.

Прошу Вас принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.

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Президент Черногории Мило Джуканович направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени граждан Монтенегро и от себя лично шлю Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - 28 Мая - Дня Независимости, передаю наилучшие пожелания благополучия Вашей стране и процветания дружественному народу Азербайджана.

Очень приятно видеть устойчивое развитие взаимного уважения и тесных дружеских отношений между нашими странами и народами. Результаты, достигнутые в сферах экономики и туризма, наш политический диалог высокого уровня и взаимопонимание создают хорошую основу для углубления наших экономических связей.

Уверен, что Монтенегро и Азербайджан своей целенаправленной политикой и впредь будут вносить вклад в решение постепенно углубляющихся проблем на региональном и международном уровнях.

Прошу принять мое высочайшее почтение к Вам и искренние приветствия".

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От руководства Службы внешней разведки Российской Федерации и себя лично поздравляю Вac с государственным праздником - Днем Независимости Азербайджанской Республики.

Желаю Вaм, уважаемый Ильхам Гейдарович, успехов в работе на благо азербайджанского нapoдa, доброго здоровья, счастья и благополучия.

Пользуясь случаем, хочу выразить признательность за Ваше внимание и поддержку взаимодействия спецслужб России и Азербайджанской Республики по линии разведки, направленного на обеспечение безопасности и защиту национальных интересов наших государств", - говорится в поздравительном письме.