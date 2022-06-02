Президент Ильхам Алиев поздравил Королеву Елизавету II

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королеве Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II по случаю национального праздника Соединенного Королевства - Дня рождения Королевы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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