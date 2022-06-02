https://news.day.az/officialchronicle/1467485.html Президент Ильхам Алиев поздравил Королеву Елизавету II
Президент Ильхам Алиев поздравил Королеву Елизавету II
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королеве Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II по случаю национального праздника Соединенного Королевства - Дня рождения Королевы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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