https://news.day.az/officialchronicle/1467486.html Президент Ильхам Алиев направил поздравление Президенту Италии
Президент Ильхам Алиев направил поздравление Президенту Италии
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравление Президенту Италии Серджио Маттарелла по случаю национального праздника Италии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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