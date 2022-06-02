Президент Ильхам Алиев направил поздравление Президенту Италии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравление Президенту Италии Серджио Маттарелла по случаю национального праздника Италии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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