В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня независимости
Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!
Позвольте засвидетельствовать Вам свое почтение и искренне поздравить с Днём Независимости.
День Независимости - главный государственный праздник, отражающий единство и духовную стойкость нации.
В этот знаменательный день желаю Вам и всем жителям Азербайджанской Республики крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений в созидательном труде во благо Азербайджана.
Благодарю Вас за всемерную поддержку и неоценимый личный вклад в развитие многопланового взаимодействия между Астраханской областью и Азербайджаном, которое на протяжении многих лет имеет характер устойчивого стратегического партнёрства. Уверен, что и в дальнейшем совместными усилиями мы будем активно приумножать традиции взаимного уважения и доверительного сотрудничества", - говорится в поздравлении.
Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
"Ваше превосходительство.
От имени всех канадцев поздравляю Вас и азербайджанский народ с национальным праздником страны - Днем Независимости.
В то время, как приближается 30-я годовщина установления дипломатический отношений между нашими странами, Канада довольна расширением связей с Азербайджаном. Наше партнерство, опирающееся на прочные связи двух народов и активное азербайджано-канадское общество, еще более укрепилось благодаря нашей приверженности международному сотрудничеству в решении представляющих общий интерес важных вопросов, таких как расширение полномочий женщин и охрана окружающей среды.
Сегодня, когда наши страны стараются построить лучшее будущее для своих граждан, Канада надеется на дальнейшее развитие отношений с Азербайджаном.
Канадский народ, присоединяясь в этот знаменательный день к азербайджанскому народу, а также всем проживающим в Канаде азербайджанцам, отмечает вместе с Вами День Независимости. Желаю всему Вашему народу мира и процветания", - говорится в поздравлении.
Президент Республики Кот-д'Ивуар Алассан Уаттар направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
"Господин Президент.
От имени правительства и народа Кот-д'Ивуара, от себя лично передаю Вам поздравления по случаю национального праздника страны - Дня Независимости.
Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз выражаю готовность работать вместе с Вашим превосходительством для укрепления и расширения существующих между нашими странами дружественных связей и сотрудничества в интересах двух народов.
Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджана - прогресса и благосостояния", - говорится в поздравлении.
Президент Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Готабая Раджапакса направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
"Ваше превосходительство.
Рад от имени правительства и народа Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка сердечно поздравить Вас, правительство и народ Азербайджана с национальным праздником страны - Днем Независимости и передать самые добрые пожелания.
Надеюсь, что в предстоящие годы тесные дружественные связи и сотрудничество между Шри-Ланкой и Азербайджаном еще более укрепятся в интересах наших стран.
Желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, а азербайджанскому народу - постоянного мира и процветания", - говорится в поздравлении.
Наследный принц, председатель Совета министров Королевства Бахрейн Салман ибн Хамад Аль Халифа направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.
Рад передать Вашему превосходительству сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня Независимости.
Да ниспошлет Вам Всевышний Аллах крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджана - постоянного прогресса и процветания", - говорится в поздравлении.
Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
"Имею честь от имени правительства и народа Доминиканской Республики и от себя лично передать Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника страны - Дня Независимости.
Желаю Вашему великому народу процветания и благосостояния", - говорится в поздравлении.
Султан Брунея Хаджи Хассанал Болкиах направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.
Ваше превосходительство.
Рад передать Вам, правительству и народу Азербайджанской Республики поздравления по случаю национального праздника страны - Дня Независимости.
Бруней и Азербайджанская Республика успешно продолжают теплые дружественные отношения. Я намерен и впредь работать вместе с Вами над укреплением нашего двустороннего и международного сотрудничества, включая совместные усилия в Движении неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.
Желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, счастья, а азербайджанскому народу - постоянного прогресса и благосостояния.
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение", - говорится в поздравлении.
Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.
Имею честь от имени правительства, народа Королевства Бахрейн и от себя лично передать Вашему превосходительству самые сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника дружественной страны - Дня Независимости.
Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а Вашему народу - постоянного прогресса и процветания", - говорится в поздравлении.
Заместитель Эмира Государства Катар Абдулла бин Хамад Аль Тани направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
"Ваше превосходительство.
Рад передать Вам искренние приветствия и поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Независимости.
Желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана - постоянного прогресса и благосостояния", - говорится в поздравлении.
Президент Республики Бенин Патрис Талон направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
"Господин Президент.
От имени правительства, народа Бенина и от себя лично передаю Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - 28 Мая - Дня Независимости.
Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджана - мира и благосостояния.
В то же время хочу выразить пожелание укреплять существующие узы дружбы и сотрудничества между нашими странами в интересах наших народов.
Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравлении.
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