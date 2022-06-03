https://news.day.az/officialchronicle/1467787.html Сокращены полномочия Центробанка Азербайджана - Указ Президента Ильхама Алиева
Сокращены полномочия Центробанка Азербайджана - Указ Президента Ильхама Алиева
Сокращены полномочия Центрального банка Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в соответствующем указе Президента Ильхама Алиева.
Согласно указу, Кабинету министров поручено осуществление функций секретариата Совета, созданного в целях организации деятельности Экономического Совета Азербайджанской Республики. Кабинет министров определит состав секретариата Совета.
Ранее эти полномочия были у Центрального банка.
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