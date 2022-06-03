Сокращены полномочия Центробанка Азербайджана

Сокращены полномочия Центрального банка Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в соответствующем указе Президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, Кабинету министров поручено осуществление функций секретариата Совета, созданного в целях организации деятельности Экономического Совета Азербайджанской Республики. Кабинет министров определит состав секретариата Совета.

Ранее эти полномочия были у Центрального банка.