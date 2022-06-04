https://news.day.az/officialchronicle/1468005.html Награждена орденами и медалями группа работников сферы водного хозяйства и мелиорации Азербайджана - Распоряжение
Награждена орденами и медалями группа работников сферы водного хозяйства и мелиорации Азербайджана - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении орденами и медалями группы работников сферы водного хозяйства и мелиорации страны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке
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