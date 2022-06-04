Награждена орденами и медалями группа работников сферы водного хозяйства и мелиорации Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении орденами и медалями группы работников сферы водного хозяйства и мелиорации страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке

Новость обновляется