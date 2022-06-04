Группа работников сферы водного хозяйства и мелиорации Азербайджана удостоена почетного звания "Заслуженный инженер"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный инженер" группе работников сферы водного хозяйства и мелиорации страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке

Новость обновляется