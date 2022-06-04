https://news.day.az/officialchronicle/1468006.html Группа работников сферы водного хозяйства и мелиорации Азербайджана удостоена почетного звания "Заслуженный инженер"
Группа работников сферы водного хозяйства и мелиорации Азербайджана удостоена почетного звания "Заслуженный инженер"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный инженер" группе работников сферы водного хозяйства и мелиорации страны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке
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