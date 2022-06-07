Утвержден новый состав Наблюдательного совета Фонда молодежи Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об отмене распоряжения №444 от 29 августа 2018 года Президента Азербайджанской Республики о внесении изменений в распоряжение №3784 от 13 марта 2018 года "Об утверждении состава Наблюдательного совета Фонда молодежи Азербайджанской Республики" и внесении изменения в распоряжение №3784 от 13 марта 2018 года Президента Азербайджанской Республики "Об утверждении состава Наблюдательного совета Фонда молодежи Азербайджанской Республики".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, состав Наблюдательного совета, утвержденный частью 1 распоряжения №3784 от 13 марта 2018 года Президента Азербайджанской Республики "Об утверждении состава Наблюдательного совета Фонда молодежи Азербайджанской Республики", приводится в следующей редакции:

"Председатель Наблюдательного совета

Заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики

Члены Наблюдательного совета

Заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана

Заместитель министра образования Азербайджана

Заместитель министра культуры Азербайджана

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана

Председатель Национального совета молодежных организаций Азербайджана

Председатель Союза студенческих молодежных организаций Азербайджана

Член правления Союза волонтерских организаций Азербайджана

Член правления Платформы азербайджанских студентов и выпускников.

Согласно распоряжению, отменяется распоряжение №444 от 29 августа 2018 года (Сборник законодательных актов Азербайджанской Республики, 2018, № 8, ст. 1778) Президента Азербайджанской Республики о внесении изменения в распоряжение №3784 от 13 марта 2018 года Президента Азербайджанской Республики "Об утверждении состава Наблюдательного совета Фонда молодежи Азербайджанской Республики".