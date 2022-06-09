https://news.day.az/officialchronicle/1469300.html Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство дороги в Саатлинском районе
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство дороги в Саатлинском районе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Мамедабад-Генишкенд в Саатлинском районе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, для строительства автомобильной дороги Мамедабад-Генишкенд, соединяющей два населенных пункта с населением в четыре тысячи человек, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделен 1,0 (один) миллион манатов из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределения средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год".
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