https://news.day.az/officialchronicle/1469322.html Президент Ильхам Алиев утвердил изменение в Налоговый кодекс Азербайджана
Президент Ильхам Алиев утвердил изменение в Налоговый кодекс Азербайджана
Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменения в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменению, с 1 февраля 2023 года дивиденды, дисконты (разница, возникшая в результате размещения облигаций по цене ниже номинала) и процентные доходы, выплачиваемые по акциям и облигациям, выпущенным для публичного предложения и торговли на регулируемом рынке, на пять лет освобождены от налога на прибыль.
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