Президент Ильхам Алиев утвердил изменение в Налоговый кодекс Азербайджана

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменения в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменению, с 1 февраля 2023 года дивиденды, дисконты (разница, возникшая в результате размещения облигаций по цене ниже номинала) и процентные доходы, выплачиваемые по акциям и облигациям, выпущенным для публичного предложения и торговли на регулируемом рынке, на пять лет освобождены от налога на прибыль.