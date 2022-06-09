Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Сейеду Ибрахиму Раиси

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Исламской Республики Иран Сейеду Ибрахиму Раиси.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Глубоко опечалены известием о гибели и ранении людей в результате крушения пассажирского поезда, следовавшего в направлении Мешхед-Йезд.

В связи с этой тяжелой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!".