https://news.day.az/officialchronicle/1469399.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Сейеду Ибрахиму Раиси
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Сейеду Ибрахиму Раиси
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Исламской Республики Иран Сейеду Ибрахиму Раиси.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент.
Глубоко опечалены известием о гибели и ранении людей в результате крушения пассажирского поезда, следовавшего в направлении Мешхед-Йезд.
В связи с этой тяжелой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.
Аллах рехмет элясин!".
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