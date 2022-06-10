Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку новой электрической подстанции и Главного центра управления цифровыми сетями

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии новой подстанции 110/35/10 киловольт ОАО "Азеришыг" и Главного центра управления цифровыми сетями в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется