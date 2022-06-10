Президент Ильхам Алиев: Существуют благоприятные условия для развития сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном

Существуют благоприятные условия для развития сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева, направленном Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

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