Расширены полномочия TƏBİB

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ №595 от 14 сентября 2015 года Президента Азербайджанской Республики "О совершенствовании системы оценки инвалидности и ограниченных возможностей здоровья".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, к данному указу добавляется часть 3-1 следующего содержания:

"3-1. Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB):

3-1.1. осуществление функций оператора единого централизованного реестра направлений на медико-социальную экспертизу, созданного в соответствии с пунктом 3.1 настоящего указа и обеспечение доступа к этому реестру в режиме реального времени через портал "Электронное правительство" соответствующих государственных органов (учреждений);

3-1.2. обеспечение передачи в режиме реального времени информации о направлении на медико-социальную экспертизу в "Единую информационную систему здравоохранения" министерства здравоохранения Азербайджанской Республики".