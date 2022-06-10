Сокращены полномочия министерства здравоохранения Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ №413 от 25 мая 2006 года Президента Азербайджанской Республики "Об утверждении Положения, структуры министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и определении предельной численности работников его аппарата".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, отменен пункт 8.20-1 "Положения о министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики", утвержденного указом №413 от 25 мая 2006 года Президента Азербайджанской Республики.

Отметим, что, согласно пункту 8.20-1, в обязанности министерства входили ведение единого централизованного реестра направлений на медико-социальную экспертизу, оформленных врачебно-консультативными и военно-врачебными комиссиями для оценки инвалидности и ограниченных возможностей здоровья, и обеспечение доступа к этому реестру в режиме реального времени через портал "Электронное правительство".

С отменой указанного пункта эти полномочия министерства аннулируются.