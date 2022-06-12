Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Россией будут и далее неуклонно укрепляться и расширяться
Многовековые узы дружбы и добрососедства, связывающие наши народы, являются надежной основой поступательного развития азербайджано-российского стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России.
"Вызывает особое удовлетворение взаимодействие наших стран по широкому спектру вопросов двусторонней повестки.
Подписание Декларации о союзническом взаимодействии в феврале текущего года закрепило высокий уровень наших межгосударственных связей, сложившихся в течение последних тридцати лет.
Уверен, что совместными усилиями отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией будут и далее неуклонно укрепляться и расширяться на благо наших народов и стран",- говорится в письме.
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