Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась снимками тигренка, родившегося в Бакинском зоологическом парке

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram снимками тигренка, родившегося в Бакинском зоологическом парке, сообщает Day.Az.

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