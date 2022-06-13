https://news.day.az/officialchronicle/1470342.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась снимками тигренка, родившегося в Бакинском зоологическом парке - ФОТО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась снимками тигренка, родившегося в Бакинском зоологическом парке - ФОТО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram снимками тигренка, родившегося в Бакинском зоологическом парке, сообщает Day.Az.
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