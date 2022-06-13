Выделены средства на реконструкцию автомобильных дорог в Нефтчале

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильных дорог Нефтчала-Хол Гарагашлы-Шорсулу (7 км)-Хасанабад-Нефтчала и Банка-Бешталы Нефтчалинского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В распоряжении отмечается, что в целях реконструкции автомобильных дорог Нефтчала-Хол Гарагашлы -Шорсулу (7 км)- Хасанабад -Нефтчала и Банка-Бешталы общей протяженностью 10 км, соединяющих четыре населенных пункта с населением тридцать восемь тысяч человек, из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете на 2022 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 3,9 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 этого распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.