Инициатива Президента Ильхама Алиева по обеспечению равного доступа к вакцинам была очень своевременной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид, отвечая на вопросы журналистов.

"Азербайджан показал высокую степень готовности во время пандемии COVID-19. Инициатива Президента Ильхама Алиева по обеспечению равного доступа к вакцинам была очень своевременной в борьбе с коронавирусом. Азербайджан за последние 30 лет добился значительных успехов в составе Ассамблеи и Совета безопасности ООН. Хочу выразить благодарность Азербайджану за вклад в обеспечение мира и безопасности на благо всего мирового сообщества", - сказал он.

Абдулла Шахид отметил, что сегодняшняя встреча с молодежью Движения неприсоединения была очень продуктивной и важной для вовлечения молодых людей в решение глобальных проблем.