Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство дороги в Габале

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Агдаш-Зараган (40 км)-Бёюк Пирали-Кичик Пирали-Хырхатала-Джигателли-Хамзали в Габалинском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, в целях завершения строительства автомобильной дороги Агдаш-Зараган (40 км)-Бёюк Пирали-Кичик Пирали-Хырхатала-Джигателли-Хамзали, соединяющей пять населенных пунктов с населением в семь тысяч человек, в соответствии с подпунктом 1.26.9 "Распределения средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 12,7 миллиона (двенадцать миллионов семьсот тысяч) манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 данного распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.