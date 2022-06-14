Тофиг Мирзоев удостоен почетного звания "Народный артист" и награжден орденом "Шохрат"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Тофигу Ибрагим оглу Мирзоеву почетного звания "Народный артист" за заслуги в развитии азербайджанского киноискусства.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Другим распоряжением главы государства Тофиг Мирзоев награжден орденом "Шохрат" за плодотворную деятельность в развитии азербайджанской кинематографии.