https://news.day.az/officialchronicle/1470684.html Тофиг Мирзоев удостоен почетного звания "Народный артист" и награжден орденом "Шохрат" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Тофиг Мирзоев удостоен почетного звания "Народный артист" и награжден орденом "Шохрат" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Тофигу Ибрагим оглу Мирзоеву почетного звания "Народный артист" за заслуги в развитии азербайджанского киноискусства.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Другим распоряжением главы государства Тофиг Мирзоев награжден орденом "Шохрат" за плодотворную деятельность в развитии азербайджанской кинематографии.
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