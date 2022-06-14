Президент Ильхам Алиев принял участников национальной команды, победившей в чемпионате Европы по мини-футболу

14 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участников национальной команды, победившей в чемпионате Европы по мини-футболу в Словакии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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