https://news.day.az/officialchronicle/1470706.html Президент Ильхам Алиев принял участников национальной команды, победившей в чемпионате Европы по мини-футболу
Президент Ильхам Алиев принял участников национальной команды, победившей в чемпионате Европы по мини-футболу
14 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участников национальной команды, победившей в чемпионате Европы по мини-футболу в Словакии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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