https://news.day.az/officialchronicle/1470749.html Президент Ильхам Алиев: Государством созданы все условия и нет никаких препятствий для развития спорта
Президент Ильхам Алиев: Государством созданы все условия и нет никаких препятствий для развития спорта
Государством созданы все условия и нет никаких препятствий для развития спорта.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 14 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая участников национальной команды, победившей в чемпионате Европы по мини-футболу в Словакии.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре