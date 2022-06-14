Президент Ильхам Алиев: Меня особо радует, что наша национальная команда по мини-футболу состоит из местных спортсменов

Меня особо радует, что наша национальная команда по мини-футболу состоит из местных спортсменов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 14 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая участников национальной команды, победившей в чемпионате Европы по мини-футболу в Словакии.

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