Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем Национального спасения

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 15 июня - Дня национального спасения.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Пусть Всевышний всегда оберегает наш народ, дарует мир, благополучие и светлые дни нашему родному и любимому Азербайджану!".