https://news.day.az/officialchronicle/1470884.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем Национального спасения - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем Национального спасения - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 15 июня - Дня национального спасения.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Пусть Всевышний всегда оберегает наш народ, дарует мир, благополучие и светлые дни нашему родному и любимому Азербайджану!".
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