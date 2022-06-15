https://news.day.az/officialchronicle/1470896.html Президент Ильхам Алиев: Шушинская декларация - важный документ, показывающий, что азербайджано–турецкие отношения находятся на самом высоком уровне
Президент Ильхам Алиев: Шушинская декларация - важный документ, показывающий, что азербайджано–турецкие отношения находятся на самом высоком уровне
Шушинская декларация - важный документ, показывающий, что азербайджано-турецкие отношения находятся на самом высоком уровне.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему "Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения - источник мира и стабильности для Кавказа и региона".
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