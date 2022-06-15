https://news.day.az/officialchronicle/1470938.html Президент Ильхам Алиев принял помощника госсекретаря США Карен Донфрид
Президент Ильхам Алиев принял помощника госсекретаря США Карен Донфрид
15 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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