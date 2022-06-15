https://news.day.az/officialchronicle/1470984.html Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов правления Международного центра Низами Гянджеви - ФОТО - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов правления Международного центра Низами Гянджеви - ФОТО - ВИДЕО
15 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сопредседателей Международного центра Низами Гянджеви Вайру-Вике Фрейбергу и Исмаила Серагельдина, бывших глав государств и правительств, членов правления Центра.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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