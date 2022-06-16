Президент Ильхам Алиев: Выполнение пунктов по Зангезурскому коридору – фундаментальная основа мира и спокойствия в регионе

Выполнение пунктов, связанных с открытием Зангезурского коридора, является фундаментальной основой для установления мира и спокойствия в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия Глобального Бакинского форума на тему "Угрозы глобальному порядку", который начал работу в Баку.

Глава государства также сказал: "Народ Армении не был счастлив во время 30-летней оккупации. Наоборот, он был признан международным сообществом оккупантом и агрессором. По завершении войны все увидели, какие разрушения они совершили во время оккупации".