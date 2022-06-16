Начал работу очередной Глобальный Бакинский форум на тему "Угрозы глобальному миропорядку"

16 июня под патронатом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу IX Глобальный Бакинский форум на тему "Угрозы глобальному миропорядку".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия Форума.

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