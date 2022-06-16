https://news.day.az/officialchronicle/1471169.html Начал работу очередной Глобальный Бакинский форум на тему "Угрозы глобальному миропорядку" - ФОТО - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Начал работу очередной Глобальный Бакинский форум на тему "Угрозы глобальному миропорядку" - ФОТО - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
16 июня под патронатом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу IX Глобальный Бакинский форум на тему "Угрозы глобальному миропорядку".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия Форума.
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