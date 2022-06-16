Президент Ильхам Алиев: Решение карабахского конфликта создало новые возможности для установления мира и спокойствия в регионе

Решение карабахского конфликта создало новые возможности для установления мира и спокойствия в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия Глобального Бакинского форума на тему "Угрозы глобальному миропорядку", который начал работу в Баку.

Проинформировав участников форума о постконфликтном подходе Азербайджана, глава государства отметил, что эта война была направлена на восстановление справедливости, международного права и национального достоинства. "Это уникальный случай в мире, когда после длительного конфликта государство изгнало оккупанта со своих земель и восстановило справедливость. В мире такие случаи - редкость. Почему мы хотим мира!? Потому что мы хотим создать стабильный, устойчивый и развивающийся регион", - подчеркнул Президент Азербайджана.