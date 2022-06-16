Президент Ильхам Алиев встретился с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины

16 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Шефиком Джаферовичем.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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