Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с проводимым 16 июня IX Глобальным Бакинским форумом на тему "Угрозы глобальному миропорядку".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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