https://news.day.az/officialchronicle/1471315.html Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с проводимым 16 июня IX Глобальным Бакинским форумом на тему "Угрозы глобальному миропорядку".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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