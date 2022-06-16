В Азербайджане группе работников сферы здравоохранения присвоены почетные звания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий группе работников сферы здравоохранения, за плодотворную работу в сфере здравоохранения в Азербайджанской Республике.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Со списком лиц, удостоенных почетных званий, можно ознакомиться по ссылке.

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