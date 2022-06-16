Президент Ильхам Алиев наградил группу работников сферы здравоохранения Азербайджана медалью “Tерегги”

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы работников сферы здравоохранения Азербайджана медалью "Tерегги" за плодотворную деятельность в сфере здравоохранения страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

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