Бинали Йылдырым преподнес Президенту Ильхаму Алиеву копию меча Фатиха Султана Мехмета

16 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял бывшего премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, во время встречи Бинали Йылдырым, преподнеся главе государства памятный подарок, отметил, что это копия меча завоевавшего Стамбул Фатиха Султана Мехмета.

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