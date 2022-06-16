https://news.day.az/officialchronicle/1471412.html Президент Ильхам Алиев: Любая ссылка в связи с так называемым "статусом" приведет к новому противостоянию
Президент Ильхам Алиев: Любая ссылка в связи с так называемым "статусом" приведет к новому противостоянию
Любая ссылка в связи с так называемым "статусом" приведет к новому противостоянию.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия Глобального Бакинского форума на тему "Угрозы глобальному миропорядку".
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