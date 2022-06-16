Президент Ильхам Алиев: Правительство Армении не должно забывать урока Второй Карабахской войны

Правительство Армении не должно забывать урока Второй Карабахской войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия Глобального Бакинского форума на тему "Угрозы глобальному миропорядку".

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