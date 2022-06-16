Президент Ильхам Алиев: Если обе стороны будут работать с добрыми намерениями, мы сможем подписать мирное соглашение в течение года

Если обе стороны будут работать с добрыми намерениями, мы сможем подписать мирное соглашение в течение года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия Глобального Бакинского форума на тему "Угрозы глобальному миропорядку".

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