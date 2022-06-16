Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с руководителями организаций IUCN и WWF International

16 июня вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в городе Гланд (Швейцария) провела двусторонние встречи с генеральным директором Международного союза охраны природы (IUCN) Бруно Оберле и генеральным директором Всемирного фонда охраны дикой природы (WWF) Марко Ламбертини.

Как сообщили Day.Az в четверг в Общественном объединении IDEA, на встрече с генеральным директором IUCN было обсуждено нынешнее положение по сохранению образцов биоразнообразия региона Южного Кавказа, отмечено значение развития партнерских связей между организациями, реализации совместных проектов.

Лейла Алиева выразила удовлетворение тем, что Общественное объединение IDEA является членом IUCN, самой первой и крупной международной организации по охране окружающей среды, и пригласила руководителя структуры в Азербайджан для ознакомления с богатой природой и биоразнообразием нашей страны.

Затем состоялась встреча с генеральным директором WWF, осуществляющей тысячи проектов по охране окружающей среды в более чем 100 странах, были обсуждены вопросы сотрудничества между этой организацией и Общественным объединением IDEA.

В ходе беседы стороны выразили удовлетворение совместными усилиями, направленными на охрану и восстановление редких и исчезающих видов в Азербайджане, выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества.

В этом контексте было отмечено успешное осуществление совместных проектов, направленных на защиту исчезающих джейранов и леопардов, а также реинтродукцию зубров в Азербайджан, достигнуто соглашение о начале инициатив по увеличению видов редких животных и возвращению их в природные ареалы.