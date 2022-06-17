Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Лиги арабских государств

17 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Лиги арабских государств, бывшего министра иностранных дел Египта Ахмеда Абуль Гейта.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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