https://news.day.az/officialchronicle/1471975.html В Азербайджане совершенствуется управление в сфере государственного обязательного личного страхования - УКАЗ
В Азербайджане совершенствуется управление в сфере государственного обязательного личного страхования - УКАЗ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ №1340 от 18 мая 2021 года Президента Азербайджанской Республики "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере государственного обязательного личного страхования".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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