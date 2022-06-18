В Азербайджане совершенствуется управление в сфере государственного обязательного личного страхования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ №1340 от 18 мая 2021 года Президента Азербайджанской Республики "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере государственного обязательного личного страхования".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется