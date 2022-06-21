Президент Ильхам Алиев посетил монумент Независимости в Ташкенте

21 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетили Монумент независимости в Ташкенте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев возложил венок к монументу.

Глава нашего государства был проинформирован о Монументе независимости.

Затем было сделано памятное фото президентов.