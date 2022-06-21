Шавкат Мирзиёев: Государственный визит Президента Азербайджана в Узбекистан придаст мощный импульс развитию наших связей

Государственный визит Президента Азербайджана в Узбекистан придаст мощный импульс развитию наших связей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 21 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время выступления на церемонии открытия совместно с находящимся в стране с государственным визитом Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым площади Гейдара Алиева в Ташкенте.

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