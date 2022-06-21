Президент Ильхам Алиев: Мы закладываем основу для дальнейшего всестороннего развития наших отношений с Узбекистаном

Мы закладываем основу для дальнейшего всестороннего развития наших отношений с Узбекистаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 21 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в расширенном составе.

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