https://news.day.az/officialchronicle/1472876.html Узбекский народ на протяжении веков проявляет большое уважение и интерес к азербайджанской культуре - Шавкат Мирзиёев
Узбекский народ на протяжении веков проявляет большое уважение и интерес к азербайджанской культуре - Шавкат Мирзиёев
Узбекский народ на протяжении веков проявляет большое уважение и интерес к азербайджанской культуре.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая с заявлением для печати с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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