https://news.day.az/officialchronicle/1472877.html Председатели, сопредседатели азербайджано-узбекских межправительственных комиссий ежемесячно будут обмениваться мнениями - Шавкат Мирзиёев
Председатели, сопредседатели азербайджано-узбекских межправительственных комиссий ежемесячно будут обмениваться мнениями - Шавкат Мирзиёев
Председатели, сопредседатели азербайджано-узбекских межправительственных комиссий ежемесячно будут обмениваться мнениями.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая с заявлением для печати с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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