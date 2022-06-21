Председатели, сопредседатели азербайджано-узбекских межправительственных комиссий ежемесячно будут обмениваться мнениями.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая с заявлением для печати с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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