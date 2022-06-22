Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев ознакомились с Государственным историко-архитектурным музеем "Ичан-Кала"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находящийся с государственным визитом в Узбекистане, и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 июня ознакомились с Государственным историко-архитектурным музеем "Ичан-Кала" в городе Хива.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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