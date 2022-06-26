https://news.day.az/officialchronicle/1474124.html Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Кяльбаджарского комплекса музеев Оккупации и Победы
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Кяльбаджарского комплекса музеев Оккупации и Победы
26 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Гейгельский, Кяльбаджарский и Лачинский районы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Кяльбаджарского комплекса музеев Оккупации и Победы.
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